Google Maps отримали нові функції та дизайн

Додаток Google Maps відмічає свій 15-річний юбілей і з цього приводу компанія вирішила оновити застосунок і дати йому нові функції та дизайн.

Про це йдеться у пресрелізі компанії Google, який є у розпоряджені Укрінформу.

"Google Мапи відмічають свій 15-річний юбілей та презентують новий дизайн і функції застосунку. Від сьогодні, у додатку Google Мапи для Android та iOS будуть доступні п'ять вкладок для швидкого доступу", - йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що це за п'ять вкладок:

Що поруч?: тут буде збиратися інформація та рейтинги про найближчі до вас місця.

Поїздки: обирає найбільш ефективний маршрут до вашого місця призначення.

Збережено: тут можна зберегти місця, які ви відвідували або ж у яких плануєте побувати.

Додати: тут можна прочитати відгуки про місця, цікаву інформацію, або ж поділитися нею з іншими користувачами.

Новини: тут будуть рекомендуватись нові місця та давати рекомендації.

Як повідомлялось, Google запустив онлайн-проєкт, де покаже наслідки змін клімату по всій планеті.

Фото: Angela Lang / CNET