Google Maps отримали нові функції та дизайн
Про це йдеться у пресрелізі компанії Google, який є у розпоряджені Укрінформу.
"Google Мапи відмічають свій 15-річний юбілей та презентують новий дизайн і функції застосунку. Від сьогодні, у додатку Google Мапи для Android та iOS будуть доступні п'ять вкладок для швидкого доступу", - йдеться в повідомленні.
У компанії пояснили, що це за п'ять вкладок:
Що поруч?: тут буде збиратися інформація та рейтинги про найближчі до вас місця.
Поїздки: обирає найбільш ефективний маршрут до вашого місця призначення.
Збережено: тут можна зберегти місця, які ви відвідували або ж у яких плануєте побувати.
Додати: тут можна прочитати відгуки про місця, цікаву інформацію, або ж поділитися нею з іншими користувачами.
Новини: тут будуть рекомендуватись нові місця та давати рекомендації.
Як повідомлялось, Google запустив онлайн-проєкт, де покаже наслідки змін клімату по всій планеті.
Фото: Angela Lang / CNET