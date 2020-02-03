Apple оновила свій додаток "Карти"

Компанія Apple оновила свій додаток Apple Maps новими функціями, над якими працювала кілька років.

Про це повідомляє портал CNET.

"Новий дизайн та функції (Apple Maps — ред.), над якими роками працювали, нарешті готовий дати користувачам iPhone та іPad повноцінну заміну Google Maps", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, серед нових функцій в Apple Maps є, зокрема, можливість ділитися з телефонними контактами оновленим часом свого прибуття до місця зустрічі.

Так, якщо ви застрягнете на дорозі, додаток автоматично надішле вашому контакту сповіщення, що ви затримуєтеся.

Також в оновленому додатку є більш деталізовані карти самих вулиць і доріг.

Більш того, в Apple Maps є схожа функція з Google Street View, яка дозволяє користувачу на 360 градусів повернутися на місці для того, аби побачити більше навколо місця зустрічі або локації.

Фото: Jason Cipriani/CNET