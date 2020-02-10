Рятувальники радять туристам утриматись від мандрівок у Карпати
Укрінформ
Прикарпатські рятувальники радять туристам утриматись від мандрівок у гори.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
«Туристам варто утриматися від виходу у високогір'я!Станом на 08:00 10.02.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 27-28 м/с, пориви до 33 м/с. Температура повітря -8°С», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Івано-Франківської облдержадміністрації, на Прикарпатті оголошено штормове попередження.
Вдень 10 лютого синоптики обіцяють на Прикарпатті сильний західний вітер 25-30 м/с, у високогір’ї Карпат - 35-40 м/с, 2 рівень небезпечності, помаранчевий.