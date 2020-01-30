Для Софійського собору розробили 3D-тур

Відтепер усі охочі можуть віртуально прогулятися Софійським собором.

Про це повідомили в пресслужбі Національного заповідника "Софія Київська".

"Роботу над 3D-туром Софійським собором завершено! Завдяки 3D-турові кожен охочий може розгледіти Софійський собор у найдрібніших деталях. Для цього у вкладці "Віртуальні тури" оберіть пункт "Віртуальний тур Софійським собором" або просто перейдіть за посиланням", - йдеться в повідомленні.

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Завдяки сучасним технологіям можна дізнатися більше про деталі інтер'єру храму. Для цього достатньо навести курсор на потрібний предмет і на екрані з'явиться відповідна інформація.

Софійський собор – всесвітньо відома пам’ятка архітектури і монументального живопису ХІ ст. внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.