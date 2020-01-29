Дрогобицьку синагогу відтепер можна відвідати віртуально

Хоральна синагога у Дрогобичі – найбільша на Галичині, – отримала 3D-візуалізацію, яку викладено у вільний доступ.

Як розповів керівник туристично-інформаційного центру Дрогобича Ігор Чава, у синагозі проводять екскурсії для туристів, однак вона не постійно відчинена. Тому цей віртуальний тур зацікавить тих, хто не може особисто потрапити всередину пам’ятки, повідомляє Zaxid.net.

За словами представника компанії, яка розробила 3D-візуалізацію, Олега Роїка, тур дає 100% відтворення того, яким об’єкт є насправді. Фахівці оцифрували близько 900 квадратних метрів синагоги. Вартість робіт становила близько 8 тисяч гривень, але компанія зробила 3D для Дрогобича безкоштовно.

"Ми працюємо у всьому світі й нещодавно вийшли на український ринок. На Львівщині це перший об’єкт, який ми відсканували. Я сам з Дрогобича і знаю, що синагога є цінною пам’яткою архітектури. Тому це такий внесок у розвиток міста", — розповів Роїк.

Прогулятися синагогою онлайн можна за посиланням.

Дрогобицька хоральна синагога — одна з найбільших у Європі. Її збудували у 1842-1865 роках у стилі віденської сецесії. Під час Другої світової війни використовувалась як склад та магазин. У 90-ті роки занедбану синагогу повернули єврейській громаді. Реконструкція пам'ятки тривала близько 7 років переважно за кошти меценатів, тому точної вартості робіт ніхто не може підрахувати. У червні 2018 року її відкрили.

Зараз синагога перебуває на балансі дрогобицької громади юдейського віросповідання. Для туристів у синагозі також проводять екскурсії.

"Наша громада маленька, збирається зазвичай на великі свята. Тобто одночасно це синагога і туристичний об’єкт", — розповів представник єврейської громади Дрогобича Леонід Ґольберґ.

Фото: Едуард Долинський / Facebook