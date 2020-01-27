На Закарпатті вперше влаштують гастрофест "Сімерківська свіжина"

У селі Сімерки Перечинського району Закарпаття 9 лютого відбудеться 1-й гастрономічний фестиваль"Сімерківська свіжина".

Про це повідомляє пресслужба Перечинської міськради.

"Запрошуємо відвідати гастрономічний фестиваль "Сімерківська свіжина", який проводиться вперше на території Перечинської ОТГ! Буде весело та смачно", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для відвідувачів організують автобусні рейси з Перечина до Сімерок (виїзд від центрального скверика о 13:00 та 14:00) та з Сімерок до Перечина (о 17:00 та 18:00).

Як повідомляв Укрінформ, у Мукачеві, що на Закарпатті, 29 лютого – 1 березня триватиме фестиваль-ярмарок "Варишська палачінта".