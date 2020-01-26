Ужгород цьогоріч матиме дві "Палачінти" одночасно

Традиційне гастрономічне свято, присвячене закарпатським млинцям, цьогоріч проходитиме на двох локаціях Ужгорода одночасно й матиме різні назви – "Ужгородська палачінта" й "Боздоська палачінта".

Як повідомляється в сюжеті "UA: Закарпаття", паралельні фестивалі в однаковому форматі відбудуться 14-16 лютого.

Перший захід, що зберіг за собою назвою "Ужгородська палачінта", пройде на парковці біля супермаркету на вулиці Собранецькій. Його організатор Сергій Денисенко каже, що раніше фестиваль уже двічі проводився на цьому місці, яке має гарну транспортну інфраструктуру.

"Перший день у нас буде день кохання – День Валентина. Буде багато атракцій, пов’язаних із цим святом. Млинці бувають не тільки їстівні, а й залізні. Тож ми традиційно проведемо відкритий чемпіонат Ужгорода із жиму лежачи. Ми ще подумали: що млинці, або бліни – це вінілові платівки. Ми зробимо вінілову дискотеку. Це буде у п’ятницю", – розповів Денисенко.

Упродовж кількох попередніх років фестиваль млинців проводився у Боздоському парку за підтримки Ужгородської міської ради. І цьогоріч у мерії вирішили не міняти місце його проведення, яке було передбачене розробленим восени планом заходів на 2020 рік. Тільки називатиметься фестиваль від міськради "Боздоська палачінта".

"Також ми будемо ставити сцену. Ведемо переговори з деякими артистами. Якщо вдасться, можуть бути й топові. Це буде маленький секрет наш такий. Будемо про це інформувати на фейсбуці. Ми покажемо все, що планується", – пояснив директор КП "Під замком" Федір Коваль.

Як вважає закарпатський туристичний експерт Олександр Коваль, одночасне проведення фестивалів "Ужгородська палачінта" і "Боздоська палачінта" в один день – не на користь місту.

"Якщо є традиційно "Ужгородська палачінта" в особі певних організаторів, вони вправі вибирати локації, адже це мігруючий фестиваль. І от вони вирішили в цьому році проводити в іншому місці, ніж, можливо, хотіла ужгородська мерія. І ужгородська мерія вирішила робити це у Боздоші. Там, де їм це підходить в силу тих чи інших причин. Найгірше, що воно робиться в один день, і в результаті ми будемо мати розгубленість ужгородців, гостей міста, які повинні приїхати. Як на мене, це не на користь місту, іміджу та його репутації", – наголосив Коваль.