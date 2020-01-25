На Закарпатті стартував фест-змагання коліїв свиней

На Закарпатті у селі Геча Берегівського району розпочався 14-й гастрономічний фестиваль майстерності гентешів — коліїв свиней.

Про це повідомив гід Максим Адаменко у Facebook.

“На Закарпатті стартував традиційний 14-й гастрономічний фест Закарпаття "Дісно тор" (“дісно” – свиня, “тор” – поминки, з угорської), змагання в майстерності гентешів — різників свиней,” - повідомив Адаменко.

Міжнародний фестиваль-конкурс гентешів на Закарпатті / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

З його слів, фестиваль з самого початку був змаганням в майстерності коліїв. Люди цієї професії мали достатньо роботи, так наприклад, домінія Мукачівського замку щорічно повинна була відправляти до королівського столу два вози сала і вина. Вино і свинина — це те, чим славилася домінія.

Як розповідає Адаменко, свиней утримували всі, але не всі газди (господарі - ред.) хотіли і вміли правильно, швидко і безболісно забити худобу. Це робили гентеші.

"В наші дні, хоч гентеші і далі роблять свою справу, але публічний фест-змагання вже втратив свій традиційний формат. Втратив формат змагання, але не втратив смак і атмосферу! Великий асортимент м'ясних страв: плескавиця (пласка котлета з рубленого м'яса - ред.), ковбаски, гурка (кров'янка - ред.), пікниця (щедро приправлена спеціями і підкопчена ковбаса - ред), шовдарь (підкопчений окіст - ред.), шойт (сальтисон, кендюх - ред.), рулька, ребра тощо готують зранку на фестивалі, в очікуванні гостей і туристів", - розповідає гід.

14-й гастрономічний фест Закарпаття "Дісно тор" / Фото: eks.in.ua

Звісно, смачна їжа не обходиться і без напоїв: закарпатські вина, фруктові дистиляти, глінтвейн, чаї, кавиль (кава) додадуть завершення кулінарним враженням від відвідання фестивалю.

Детальніше про давню закарпатську традицію гентешів можна прочитати у розлогому матеріалі Укрінформу.