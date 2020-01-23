У Яремче госпіталізували шістьох туристів, попередній діагноз – отруєння

На Прикарпатті в місті Яремче до інфекційного відділення госпіталізовано шестеро людей із попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"22.01.2020 р. до інфекційного відділення Яремчанської ЦМЛ з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізовано 6 осіб: гр. 2002 р.н., жителька м. Бровари, гр. 2002 р.н., жителька м. Бориспіль Київської обл., гр. 2002 р.н., гр. 2002 р.н., гр. 2002 р.н., жителі м. Київ та гр. 2002 р.н., жителька смт Ружин Житомирської обл.",- повідомляє управління ОДА.

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За їхньою інформацією, потерпілі у складі туристичної групи з 11 осіб відпочивали у "Гуцульській садибі" в селищі Ворохта.

Стан потерпілих – середнього ступеня важкості.

Наразі фахівці проводять заходи з епідрозслідування.