Нідерланди торік прийняли понад 20 мільйонів туристів

У Нідерландах зросла кількість туристів: 2019 року країну відвідало понад 20 мільйонів людей, що на 7% більше, ніж 2018-го.

Про це повідомляє NOS.

"Минулого року Нідерланди прийняли 20,1 млн іноземних туристів та інших відвідувачів. Це на 7 відсотків більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 80 відсотків відвідувачів приїжджають із Європи, більше половини – з сусідніх країн: Німеччини (30 відсотків), Бельгії (12 відсотків) та Великої Британії (12 відсотків). Також багато туристів зі США (8 відсотків) та Китаю (2 відсотки).

За словами генерального директора Нідерландського бюро з туризму та конгресів (NBTC) Йоса Франкена, наразі спостерігається тенденція до збільшення терміну перебування туристів у Нідерландах. Раніше ж країна була популярна для коротких вакацій.