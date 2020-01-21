До літа на популярних курортах Туреччини, Єгипту і Тунісу запрацює нова готельна мережа
Про це Укрінформу повідомила генеральний директор туроператора Coral Travel Тетяна Прокопенко.
"Нові готелі, які увійдуть до мережі, будуть взяті в оренду, або управління, розглядається також франчайзингова модель, але з дотриманням єдиних стандартів якості сервісу та обслуговування", - зазначила вона.
За словами Прокопенко, до мережі увійдуть готелі різного формату – від економ до преміум сегменту, які матимуть 7 різних концепцій: "Зокрема, це будуть готелі для сімейного відпочинку, стильні преміум-готелі, готелі для сімейних пар без дітей, а також дуже цікавий формат – бутік-готелі".
Нова готельна мережа працюватиме під двома брендами - Seven Seas Resort & Hotels, а також Otium Hotels. Остання вже відома українським туристам. Таке позиціювання кожного з готелів мережі допоможе туристам обрати саме той варіант відпочинку, який вони очікували при купівлі туристичного пакету.
Українські туроператори цього року сподіваються на значне збільшення туристичного потоку з України, оскільки відзначають, що у порівнянні з 2019 роком удвічі збільшились обсяги раннього бронювання турпутівок.