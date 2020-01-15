Івано-Франківщина за рік отримала 6,1 мільйона туристичного збору
Про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".
"Туристичний збір Івано-Франківської області у 2019 р. становить 6,1 млн гривень, або 165% 2018 року. Лідерами за надходженнями серед територій міських рад міст обласного значення є: Яремче (3,92 млн грн) та Івано-Франківськ (1,34 млн грн.)", – йдеться в повідомленні.
Серед районів лідерами за надходженнями стали Косівський (187,06 тис. грн) та Богородчанський (112,36 тис. грн).
Лідер за надходженнями серед ОТГ – Коломийська громада (111,13 тис. грн).
Надходження Яремчанської міської ради становлять 64% сукупного збору області, Івано-Франківської міської ради – 22%.
До десятки лідерів, окрім зазначених вище адміністративно-територіальних одиниць, ввійшли Долинський (85,16 тис. грн), Надвірнянський (79,18 тис. грн), Городенківський (70,27 тис. грн), Верховинський (66,21 тис. грн) райони й Делятинська ОТГ (36,58 тис. грн).