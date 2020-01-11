У Чернігові зварили 200 літрів борщу й започаткували власну Книгу рекордів

У Чернігові на фестивалі українських традицій "Де коза ходить, там жито родить" зварили 200 літрів українського борщу, запис про який стане першим у започаткованій у місті власній Книзі рекордів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступник начальника управління культури і туризму міської ради Катерина Литвин.

"Двісті літрів борщу зварено чернігівською кейтринговою компанією "Банда вкуса", тож саме вона і стане першим номінантом Книги рекордів Чернігова, яку ми започатковуємо", - сказала Литвин.

За її словами, борщ варився під наглядом гості з Києва, дослідниці української кухні Олени Брайченко. У ході інтерактиву, який проходив під час приготування страви, вона розповіла, що в традиційний сіверський борщ раніше додавався білий цукровий буряк.

Звареним у великій каструлі борщем пригостили всіх охочих. Страву приготували з традиційних компонентів із додаванням квасолі, м’яса та сала.

Святкові заходи в Чернігові проходили в суботу в новорічному містечку на Красній площі міста, де встановлена головна ялинка. Розпочиналися вони з концерту "Щедрик" за участі місцевих народних аматорських хорів "Десна" та "Калина". Продовжили програму етно-гурти "Баламути" та "Ясно-Красно", виступи яких стали основою фестивалю "Де коза ходить, там жито родить". Запрошені в Чернігів артисти не тільки співали обрядові пісні на сцені, а й проводили танцювальні майстер-класи, створювали "живі" фотозони, вітали присутніх із новорічними святами.

Фото: Наталія Потапчук