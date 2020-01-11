У Франківську встановили національний рекорд - приготували 1420 літрів баношу

В Івано-Франківську встановили національний рекорд країни із приготування найбільшої кількості баношу в одному казані.

На виготовлення 1420 літрів давньої гуцульської страви знадобилось 500 літрів молока, 250 літрів сметани, 60 кілограм масла, 5 мішків (по 45 кг кожен) кукурудзяної крупи, 100 кг м’яса для шкварок та грибна підлива.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на сторінці Facebook.

“Попередній рекорд “Найбільший в Україні банош” здобули ще у 2013 році в Буковелі. Тоді під відкритим небом цієї давньої гуцульської страви було зварено аж 113 кілограмів. Франківський же банош у 10 разів більший, адже його об’єм – 1420 літрів. Я хочу вручити цей сертифікат про рекорд міському голові Івано-Франківська Руслану Марцінківу”, - наголосив представник Національного реєстру рекордів України.

Читайте також: На різдвяному Food Fest у Вінниці представлять страви регіональних кухонь

Міський голова Марцінків висловив подяку Акціонерному товариству “Локомотиворемонтний завод” за казан, який виготовили спеціально для встановлення рекорду. Він відзначив також відомого пауерліфтера Назара Павліва із іншими богатирями, які долучилися до рекорду - помішували тонну баношу в казані.

У Івано-Франківську приготували 1420 літрів баношу / Фото: kurs.if.ua

Кухарям, організаторам, партнерам та тим, хто долучився до події, вручили подяки та сертифікати про рекорд.