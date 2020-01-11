У Вінниці стартував різдвяний фестиваль вуличної їжі

У Вінниці в суботу, 11 січня, розпочався Різдвяний Food Fest, на якому представлено страви 25 регіональних кухонь країни.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила організаторка фестивалю Світлана Ярова.

«Фестиваль вуличної їжі вже став традиційним для нашого міста, та кожного разу ми намагаємось перевершити себе та здивувати вінничан. Цього року ми проводимо захід в українських традиціях з відповідним оздобленням яток та підтримуємо обряди наших пращурів. Тут кожен відвідувач знайде собі щось до смаку, адже пригощають гостей фесту понад 30 учасників з різних куточків країни, які представлять страви 25 регіональних кухонь», - повідомила Ярова.

За її словами, Різдвяний Vinnytsia Food Fest триватиме по 14 січня. Він проходить у Центральному міському парку. Зазначається, що упродовж чотирьох днів на алеях парку працюватимуть ятки зі смаколиками, лаунж-зони, зони обігріву.

Зокрема, гостям фесту запропонують скуштувати п’ять видів шашлику, 30 різновидів крафтових сирів, закарпатський бограч. Десять яток пропонуватимуть вина та наливки й глінтвейни.

Також у програмі фестивалю – страви від учасників кулінарного телешоу, дегустація куті й змагання кухарів, фестиваль народної творчості.

Food Fest – благодійний, у кожній ятці будуть скриньки для пожертв на допомогу молодій мамі Тетяні Голоті, яка вже другий рік бореться з раком. Окрім того, всю їжу, яка залишиться після фестивалю, передадуть для безхатченків, а рештки харчів - у притулки для тварин.