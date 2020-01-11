Чернігів покаже туристичні принади молоді з різних міст України

Чернігів удруге долучився до Всеукраїнського молодіжного руху "Твоя країна" і прийняв 11 охочих ознайомитися з його туристичними принадами.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила адміністратор Чернігівського туристично-інформаційного центру Ярослава Сусла.

"До нас приїхало 11 учасників Всеукраїнського руху "Твоя країна". Це - молоді люди з Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Львова, Харкова, Ужгорода, інших областей України, які висловили бажання познайомитися з нашим "містом легенд", - сказала Сусла.

За її словами, у Чернігові гості перебуватимуть три дні. За цей час вони побувають на екскурсіях і в театрах, відвідають музеї та долучаться до новорічного фестивалю "Де коза ходить, там жито родить". Опісля поділяться своїми враженнями в туристично-інформаційному центрі Чернігова.

Всеукраїнський некомерційний молодіжний рух "Твоя країна" започаткувала 2014 року громадська організація "Фундація регіональних ініціатив". Головні завдання проєкту – сприяння розвитку в молодих людей лідерських навичок, активізація внутрішнього туризму та пізнання рідної країни.

Відбір учасників здійснюють організатори. Заявки на ознайомлення з Черніговом подало 72 людини, з яких відібрали 12. Учасники руху оплачують дорогу і харчування, організатори – житло.

У Чернігові такий захід організовується вже вдруге.