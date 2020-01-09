Київ увійшов до трійки лідерів місць для подорожей у новому десятилітті

Столиця України посіла другу сходинку списку з 50 місць, які варто відвідати цього десятиліття, за версією туристичного порталу Big 7 Travel.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Якщо ви хочете розслабитися на віддалених островах, відкрити для себе тропічні ліси, що зникають, або відвідати міста, що набирають популярності (або вже навіть мають її), в нашому списку подорожей 2020-х – найкращі місця для відвідування по всьому світу", – йдеться в повідомленні.

Київ розмістився на другій сходинці рейтингу, до якого загалом потрапили 50 місць. Поруч зі столицею України – Гваделупа (Кариби), яка посіла перше місце, й Бостон (Массачусетс, США) – на третьому місці.

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Міжнародні експерти галузі туризму зауважили: "Україна – дивовижно різноманітна, культурно багата й захоплива країна – набагато більше, ніж ви могли б очікувати".

За словами фахівців, у Києві активно розвивається культура кафе і барів, вражають історичні собори та пам'ятники. Редактори видання рекомендують також відвідати Чорнобильську зону, щоб дізнатися про катастрофу, її руйнівні наслідки для сьогоднішнього суспільства й відкрити для себе картину комуністичного життя 1980-х років в Україні.

Також до п'ятірки лідерів потрапили Сан-Хосе (Коста-Рика) та Новий Орлеан (Луїзіана, США).