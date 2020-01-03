Експерти назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу

Авіакомпанія Emirates Airlines, яка базується в Дубаї (ОАЕ), посіла перше місце в рейтингу безпеки за результатами 2019 року.

Рейтинг підготували Гамбурзьке бюро авіаційної безпеки JACDEC у співпраці із журналом Aero International, передає кореспондент Укрінформу.

"З індексом ризику 95,48% Emirates лише трохи випереджає іншу авіакомпанію з ОАЕ - Etihad Airways (базується в Абу-Дабі - ред.), яка набрала 95,21%", - ідеться у повідомленні.

За підсумками 2019-го попередній переможець Finnair опустився на четверте місце, пропустивши вперед іспанського перевізника Air Europa.

Повний рейтинг 100 компаній журнал обіцяє оприлюднити 14 січня.

Як повідомлялося, у катастрофах літаків, що займаються пасажирськими перевезеннями, у 2019 році по всьому світу загинули 257 осіб - удвічі менше, ніж позаторік.

Загалом у 2019 році зафіксовано 86 аварій за участю великих комерційних літаків, у тому числі вісім - зі смертельними наслідками. Більше половини всіх жертв - 157 - припало на катастрофу літака “Ефіопських авіаліній”, яка сталася у березні.

Фото: emirates.com