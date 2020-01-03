Авіакатастрофи у 2019-му забрали вдвічі менше життів, ніж роком раніше
Укрінформ
У катастрофах літаків, що займаються пасажирськими перевезеннями, у 2019 році по всьому світу загинули 257 осіб - удвічі менше, ніж позаторік.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на експертів авіаційної галузі.
«Кількість людей, які у 2019 році загинули в аваріях великих комерційних літаків, скоротилася більш ніж на 50%», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за даними нідерландської консалтингової компанії To70, торік по всьому світу в авіакатастрофах було зареєстровано загибель 257 осіб. А 2018 року жертвами авіатрощ стали 534 людини.
Загалом у 2019 році сталося 86 аварій за участю великих комерційних літаків, в тому числі вісім - зі смертельними наслідками. Більше половини всіх жертв - 157 - припало на катастрофу літака “Ефіопських авіаліній”, яка сталася у березні.