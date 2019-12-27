У Казахстані перевірять всі авіакомпанії після катастрофи

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив перевірити всі авіакомпанії в країні.

Про це повідомляє Tengri News.

"Президент (Токаєв - ред.) дав доручення: забезпечити проведення якісного та об'єктивного розслідування причин і обставин, що призвели до краху літака; вжити вичерпних заходів щодо завершення комплектування АТ "Авіаційна адміністрація Казахстану" кваліфікованими фахівцями; провести перевірку діяльності всіх авіакомпаній і об'єктів авіаційної інфраструктури з метою приведення їх у відповідність до вимог безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також президент Казахстану доручив Генеральній прокуратурі й МВС, в рамках порушеної кримінальної справи, вжити заходів щодо виявлення причин і умов, що сприяли авіакатастрофі, і притягнення винних до встановленої законом відповідальності, а також вивчити питання законності приватної забудови у безпосередній близькості до кордону аеропорту Алмати.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту перебували 93 пасажири й 5 членів екіпажу.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у важкому стані.

Серед постраждалих також було двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.