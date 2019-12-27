МВС Казахстану уточнило кількість жертв авіакатастрофи - 12 осіб

В результаті авіакатастрофи в Казахстані загинули 12 осіб, ще півсотні були госпіталізовані.

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на пресслужбу МВС.

«Всього в результаті катастрофи станом на 12.30 загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу», - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, 49 осіб було госпіталізовані, з них 18 - у тяжкому стані. Іншим надається медична та психологічна допомога.

Також уточнюється, що на борту літака перебувало 5 членів екіпажу і 93 пасажири замість зазначених раніше 95 осіб. Поміж іноземних пасажирів - двоє українців, один громадянин Киргизстану й один громадянин Китаю. Життю українських громадян, які отримали травми середньої тяжкості, ніщо не загрожує.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився під час зльоту. Раніше повідомлялося про 15 загиблих унаслідок аварії пасажирського літака.

28 грудня в Казахстані оголошено днем ​​загальнонаціональної жалоби.

Фото:АА