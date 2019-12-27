Пристайко висловив співчуття родинам загиблих під час авіакатастрофи у Казахстані

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання постраждалим у катастрофі пасажирського літака в Казахстані.

Про це він написав у Twitter.

“З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім пораненим”, - зазначив Пристайко.

З глибоким сумом дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака у Казахстані. Мої щирі співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім пораненим.@MFA_KZ — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 27 грудня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився під час зльоту. На його борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Відомо про 15 загиблих і 66 госпіталізованих.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, серед постраждалих є двоє громадян України - жінка 1991-го і чоловік 1990 року народження. Обоє доставлені до лікарні міста Алмати. За інформацією лікарів, в обох травми середньої тяжкості - проблеми з хребтом, але загрози їхньому життю немає.