Авіакатастрофа у Казахстані: кількість загиблих зросла до 15

Нині в результаті аварії пасажирського літака в Алмати загинули 15 осіб, 66 госпіталізовані.

Про це поінформував керівник управління охорони громадського здоров'я Тлеухан Абільдаєв, повідомляє Tengrinews.kz.

«На місці загинули 14 осіб. Одна людина померла в лікарні», - сказав він на пресконференції в Міжнародному аеропорту Алмати.

Також, за словами Абільдаєва, в лікарню доставлено 66 осіб. Стан шістьох з них вкрай важкий.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих і 35 постраждалих

На сторінці міжнародного аеропорту Алмати у Фейсбуці оприлюднено список пасажирів, які вижили під час катастрофи.