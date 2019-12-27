Авіакатастрофа у Казахстані: кількість загиблих зросла до 15
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Укрінформ
Нині в результаті аварії пасажирського літака в Алмати загинули 15 осіб, 66 госпіталізовані.
Про це поінформував керівник управління охорони громадського здоров'я Тлеухан Абільдаєв, повідомляє Tengrinews.kz.
«На місці загинули 14 осіб. Одна людина померла в лікарні», - сказав він на пресконференції в Міжнародному аеропорту Алмати.
Також, за словами Абільдаєва, в лікарню доставлено 66 осіб. Стан шістьох з них вкрай важкий.
Раніше повідомлялося про 14 загиблих і 35 постраждалих
На сторінці міжнародного аеропорту Алмати у Фейсбуці оприлюднено список пасажирів, які вижили під час катастрофи.
Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу.