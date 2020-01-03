В Ужгороді визначилися з об’єктами "Малого Галагова", що може поповнити список ЮНЕСКО

До переліку ужгородського архітектурного комплексу "Малий Галагов", який номінується на входження до списку світової спадщини ЮНЕСКО, планують включити 44 об’єкти.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

"В облдержадміністрації під головуванням заступника голови ОДА Ольги Травіної відбулося засідання робочої групи щодо включення архітектурного комплексу "Малий Галагов" в Ужгороді до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Учасники попередньо визначили, що до комплексу слід включити 44 об’єкти, однак цей перелік ще буде уточнюватися. До нього також увійдуть об’єкти садово-паркової архітектури та інженерні споруди, як-от міст Масарика, підпірна стінка, пожежні гідранти, мощення вулиць тощо.

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Найближчого тижня планують визначити власників споруд комплексу та джерела фінансування виготовлення історичних довідок.

Травіна додала, що в ОДА планують залучити до втілення проєкту кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід такої роботи. Також в облдержадміністрації вважають, що зволікати з реалізацією цього амбітного для Ужгорода плану не варто.