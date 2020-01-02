В ОАЕ туристам пропонують знайти вихід із величезного лабіринту

В Абу-Дабі відкрили новий атракціон – The Wonder Maze – найбільший в світі пересувний лабіринт.

Площа конструкції, що розташувалася на території Marina Mall, – 2 787 квадратних метрів, повідомляє The National.

Сеанс відвідування атракціону триває від 45 до 60 хвилин. Лабіринт складається з модулів, які дають змогу змінювати конфігурацію шляхів, щоб гостям було цікаво проходити його кожного разу.

У центрі лабіринту розташовано оглядовий майданчик заввишки п’ять метрів. Також тут є "швидкий вихід" на випадок, якщо хтось захоче вийти, не долаючи весь шлях до кінця.

Атракціон підходить для всіх вікових груп.

Фото: The Wonder Maze