В Абу-Дабі туристів відправлять на екскурсію мечетями

У столиці ОАЕ в межах Року толерантності анонсували нову екскурсію мечетями – Mosques Tour Initiative.

З ініціативи Комітету з культурного туризму Абу-Дабі, втіленої спільно з Генеральним управлінням у справах ісламу та пожертвувань, гості емірату зможуть відвідати п'ять історичних культових будівель, повідомляє The National.

Завдання туру – розповісти туристам про ісламську історію, культуру й архітектуру, а також ознайомити з правилами етикету під час відвідування мечетей і роллю релігійних споруд в ісламському суспільстві.

Екскурсія передбачає відвідування першої мечеті шейха Султана бін Заїда, мечеті Аль-Карим в Аль-Марині, мечеті Аль-Азіз на острові Рим, другої мечеті шейха Заїда бін Султана в Аль-Халідії та мечеті Марьям, матері пророка Іси, в Аль-Мушріфі.