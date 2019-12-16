В ОАЕ можна відвідати "палац із привидами"

Містичний "палац із привидами", розташований в еміраті Рас-ель-Хайма, відтепер відкрито для туристів.

Палац було зведено 1985 року на замовлення шейха Абдулазіза бін Хумейда Аль Касімі, повідомляє The National.

"Ходять чутки, що палац покинули після того, як його господарі зіткнулися з "таємничими" явищами, як-от мимовільне переміщення меблів. Крім того, впродовж багатьох років деякі місцеві жителі стверджували, що бачили обличчя дітей, що визирають з вікон безлюдної будівлі", - пише видання.

Ті, хто наважиться відвідати палац, отримають можливість оцінити архітектурну красу чотириповерхової споруди з 35 кімнатами, унікальними люстрами, мармуровими підлогами, статуями й стінописами з зображенням тварин.

Зазначається, що фотографувати всередині не дозволять.

Палац відкритий для відвідувань з 9:00 до 19:00.

Вартість вхідного квитка – 75 дирхамів (480 грн) з особи і 50 дирхамів (320 грн) з особи в групі.

Відвідати "палац з привидами" можна буде лише до квітня 2020 року, після чого його закриють на реконструкцію.

Фото: hideinmysuitcase.com