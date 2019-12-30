Два міста Тернопільщини потрапили до топ-10 лідерів внутрішнього туризму

Тернопіль та Чортків – два міста на Тернопільщині, які увійшли до десятки лідерів серед українських міст, що мають найкращі перспективи для розвитку туризму 2020 року.

Про це повідомляє туристичний портал Zruchno.Travel.

«Київ, Львів, Одеса – безперечні лідери внутрішнього туризму в Україні. Але є і менш «розкручені» міста, які останнім часом докладають чимало зусиль для того, щоб здійснити прорив до вищої туристичної ліги. Напередодні нового 2020 року Zruchno.Travel за допомогою експертів визначив 10 міст, які впродовж минулого року заклали основу для найбільш динамічного розвитку місцевого туризму. Серед них – два міста з Тернопільщини – обласний центр і Чортків», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «Файний Тернопіль» відтворює втрачені архітектурні пам’ятки у вуличних макетах, запускає віртуальні екскурсії з QR-кодами та розвиває ресторанну культуру.

«Плануємо у 2020 році збільшити кількість туристів на 20%. У Тернополі наступного року запланували велику кількість заходів світового йі національного рівня: чемпіонат світу з водномоторного спорту, чемпіонат світу з греблі, проєкт «Тернопіль – молодіжна столиця-2020». Також не забуваємо про один з найкращих музичних європейських фестивалів «Файне місто». Плануємо брати активну участь у програмі мобільності молоді. Під це готуємо спеціальні майстер-класи, екскурсії та тури для дітей, молоді, старших вікових груп та сімей», - розповідає директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук.

Додамо, що відвідуваність Тернополя туристами – понад 200 тис. осіб на рік, бюджет туристичної галузі у 2019 році – 1,5 млн грн.

Активно розвиває свій туристичний потенціал і райцентр Чортків. Ставку робить на подієвий туризм, гастро- та етнофестивалі.

«Цього року ми ... розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво оглядових майданчиків – вже є готовий проєкт такого майданчика на вул. Олени Теліги, що простягається вище Чортківського замку. У наступному році першочерговим завданням вважаємо розвиток туристичної інфраструктури. Заплановано відкриття Туристично-інформаційного центру. Залучаємо грантові кошти для облаштування дуже потрібного Чорткову туристичного офісу. Також плануємо випуск брошур та іншої друкованої продукції для туристів, і, звісно ж, створення й просування якісного, актуального контенту про Чортків», - розповіла начальник відділу туризму Чортківської міської ради Оксана Свистун.

Чортків – райцентр, де цього року побувало 6 тис. туристів, бюджет туристичної галузі у 2019 році – 250 тис. грн.