На Львівщині відновили Парк короля Данила

Пам’ятку садово-паркового мистецтва "Парк короля Данила" відновили у містечку Судова Вишня Львівської області.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

"У місті Судова Вишня, розташованому всього за кілька кілометрів від українсько-польського кордону, відновили пам`ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк короля Данила". Зелена зона розташована у центрі міста і має історичне, композиційне та рекреаційне значення не лише для Судової Вишні, але й для природно-заповідного фонду Львівщини", - зазначено в повідомленні.

Попередньо територію парку дослідили науковці Національного лісотехнічного університету України, які виявили, що тут зростали близько десяти видів цікавих для нашого регіону рослин, серед яких – катальпа бігнонієподібна, тис ягідний, ялівець козацький, спіреї, ялина колюча сиза, береза повисла, липа серцелиста.

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Відтак, на замовлення Судовишнянської міської ради Мостиське архітектурно-планувальне бюро розробило проєкт реконструкції парку. Проєкт і самі роботи коштували 2 мільйони 375 тисяч гривень. Зокрема, 2 мільйони гривень виділили з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, 375 тисяч – з бюджету Судовишнянської міської ради.

У парку висадили нові дерева та кущі, провели освітлення, вимостили понад 400 м кв. бруківки, встановили огорожу, лавки, дитячий майданчик тощо.

Якщо повернутися до історії, то центр Судової Вишні здавна був важливим осередком політичного життя й Польського королівства, й згодом Речі Посполитої. З середини XVI ст. тут проводилися шляхетські сеймики Руського воєводства. Свого політичного значення центральна площа міста не втратила й надалі. Одним зі свідчень цього є звернення Івана Франка до судововишнянців, які зібралися у центральному сквері, під час передвиборчої кампанії до австрійського парламенту наприкінці ХІХ ст.

Фото: ЛОДА