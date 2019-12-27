У житомирському музеї дослідили унікальний козацький пояс

У Житомирському обласному краєзнавчому музеї дослідили пояс козака з війська Богдана Хмельницького.

Про це йдеться на сайті музею.

«Завідувачка історичного відділу музею Ольга Родічева дослідила історію шовкового кунтушевого поясу, який, як до цього вважалося, належав козаку з війська Богдана Хмельницького, і нащадки якого, передали його до нашого музею», – зазначається в повідомленні.

Акцентується, що таких унікальних поясів по всій Україні є 30, один із яких зберігається в Житомирі.

Читайте також: У Ніжині будинок видатного мореплавця стане музеєм

Крім того, впродовж року завідувачка відділу етнографічної колекції Валентина Невеська досліджувала надзвичайно рідкісні рушники. Зокрема, це – «рушник-насвічник», «рушник-накоронник», «рушник-усобник», або «наямник».

«Ці рушники є гордістю етнографічної колекції житомирського музею. Такі скарби мають сьогодні далеко не всі музеї України», – наголошують музейники.

Фото: kraymuz.zt.ua