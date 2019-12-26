Святковий ретропоїзд курсуватиме зі Львова до курортних Брюховичів

Здійснити у новорічні дні подорож ретропоїздом запрошує львів'ян та гостей міста Львівська залізниця.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Уже традиційно зимової святкової пори Львівська залізниця організовує для дітей і дорослих пізнавально-розважальні поїздки ретропоїздом", - зазначено в повідомленні.

Поїзд складається з паровоза та двох пасажирських вагонів. Цього року він курсуватиме 29, 30, 31 грудня і 1 січня зі Львова до ст. Брюховичі та зворотньо.

У вказані дні ретропоїзд вирушатиме із головного залізничного вокзалу Львова о 12:25 та 14:40 і прибуватиме на станцію Брюховичі о 12:50 та 15:05 відповідно. У зворотну подорож зі станції Брюховичі поїзд рушатиме о 13:40 та 15:35 і прибуватиме на станцію Львів відповідно о 14:10 та 16:00.

Квитки на подорож ретропоїздом можна буде придбати у касах № 1 та № 2 приміського касового залу на головному вокзалі Львова, починаючи з 9:00 29 грудня цього року. Вартість квитка на подорож сполученням Львів – Брюховичі – Львів для дорослих становитиме 50 грн, вартість дитячого квитка – 37 грн 50 коп.