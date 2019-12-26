В Івано-Франківську зварять тонну гуцульського баноша

В Івано-Франківську 11 січня об’єднаються 5 кухарів і приготують тонну гуцульського баноша. Стравою пригощатимуть усіх охочих.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.

"Ой що буде у Франківську 11 січня! Вже варили борщ, тепер візьмемося за банош. Одразу 5 шеф-кухарів об’єднаються, щоб створити такий смаколик, смак якого ви не забудете ніколи! Справжній гуцульський банош з бринзою та шкварками. І зварять його цілу тонну! А головне, що посмакувати цим кулінарним шедевром зможе кожен!", - написав Марцінків.

Він зауважив, що так у Івано-Франківську хочуть встановити "смачний рекорд".

Відомо, що банош в Івано-Франківську планують варити просто неба, і для цього на Локомотиворемонтному заводі змайструють величезний казан.

Бануш, або банош – страва, приготовлена з кукурудзяного борошна і сметани, заправлена шкварками, грибами та бринзою тощо. Поширена в карпатському регіоні України.

Нагадаємо, 25 грудня в Івано-Франківську встановили рекорд із наймасовішого трембітання, коли на трембітах одночасно заграли 146 людей.