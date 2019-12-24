В Яремче презентували логотип міста

На Прикарпатті місто Яремче отримало власний логотип, в якому відтворено гірські й гуцульські мотиви .

Про це повідомляє регіональний часопис "Яремчанський вісник" у Facebook.

"На останньому засіданні міської ради у 2019 році затвердили логотип міста. Презентація візуального бренду Яремче відбулася напередодні на засіданнях постійних комісій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота над логотипом тривала з жовтня. Його автор – викладач кафедри графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв Юрій Крукевич, який до цього розробляв логотипи Львова, Трускавця та інших міст.

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Логотип Яремче, інформує часопис, "передає виразність гір, що втілюється в оригінальному розташуванні об’ємних у кольоровому співвідношенні букв, традиційні мотиви, притаманні гуцульській культурі, що втілюються у піктограмах у складі емблеми". Зображення можна розкласти, як конструктор, зберігаючи впізнаваність. А ще його можна змінювати до сезону, анімувати і частини використовувати у сувенірній продукції.

Відомо, що бренд Яремче створили за підтримки проєкту "Проміс".

Фото: @yavisnyk