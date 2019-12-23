На Поліссі створять пралісові пам’ятки природи

На території Прип’ятського Полісся виявили багато залишків природних лісів, на основі яких планують створити пралісові пам’ятки природи.

Про це розповіла представниця Українського товариства охорони птахів Ольга Яремченко у Житомирі під час обговорення міжнародного проєкту "Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших природних регіонів Європи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ключові завдання проєкту – зробити природоохоронну оцінку сучасної території Прип’ятського Полісся і визначити особливо цінні для збереження природи ділянки. Ми працюємо у рамках закону про збереження пралісів. Уже побачили, що на Поліссі є багато залишків природних лісів, які зберегли свою функцію пралісів. Вони не відповідають критерію пралісів, оскільки розміщені на болотах і за окремими критеріями оцінюються як мертва деревина. Тому ми ідентифікуємо їх як категорію природних лісів, яких уже знайшли чимало, й працюватимемо над створенням пралісових пам’яток природи", - зауважила Яремченко.

За її словами, також працює велика команда фахівців, які виявляють місця існування рідкісних представників фауни, місця гніздування птахів, міграційних скупчень та локації існування кажанів, щоб створити там охоронні зони.

У межах проєкту також передбачено покращення управління природно-заповідними територіями, відновлення гідрологічного режиму болотних масивів, які мають міжнародну цінність, та інформаційно-просвітницька кампанія серед населення.

Транскордонний коридор Прип’ятського Полісся охоплює Україну та Білорусь. На території нашої країни – це Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська області.

Одна із ключових цілей проєкту "Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших природних регіонів Європи" – підвищити природоохоронний статус Полісся шляхом подання близько 300 тис. га угідь на номінацію для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.