У Карпатах відкрили парк динозаврів

У селі Поляниця Яремчанської міської ради, що в Івано-Франківській області, просто неба відкрили парк динозаврів, які видають різні звуки й рухаються.

Про це повідомляє портал «Івано-Франківщина туристична».

«У селі Поляниця Яремчанської міської ради, поблизу гірськолижного курорту «Буковель», відкрили перший в Україні стаціонарний парк динозаврів просто неба. Зокрема, представлені тиранозавр, гігантозавр, овіраптор, диплодок, трицератопс, птеранодот та інші тварини Юрського та Крейдового періодів. Частина тварин автоматизована – вони видають різні звуки, рухаються», - йдеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, над створенням древніх ящерів працювали китайські інженери та українські скульптори.

Автори парку зазначають, що динозаври найрізноманітніших видів, розмірів і забарвлень мають дуже реалістичний вигляд посеред карпатського лісу.