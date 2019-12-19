На Вишгородщині побільшало туристів після QR-кодування пам’яток

У Вишгородському районі Київщини зріс потік туристів після запровадження QR-кодування 22 пам’яток.

Про це у Житомирі під час круглого столу «Археологія Полісся: дослідження 2019 року» розповіла директор Вишгородського державного історико-культурного заповідника Влада Литовченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми досліджували, як сучасні інформаційні технології впливають на кількість відвідувань і чисельність туристів, які приїздять до пам’яток, та наскільки це зацікавить молодь. Проєкт «Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація» втілювався упродовж 5 місяців, але показники у нас збільшилися і щодо відвідування музею, і щодо зацікавленості з боку молодих людей. Завдяки інформаційним технологіям молодь, навіть не знаючи про пам’ятку, за допомогою коду цікавилася нею», - зауважила Литовченко.

Вона додала, що із понад 200 пам’яток Вишгородського району обрали 22, які й промаркували QR-кодами.

«Для нас метою було знайти і представити 22 найбільш яскраві історико-культурні, мистецькі, археологічні пам’ятки Вишгорода і Вишгородського району й створити інформаційну мережу на тлі сучасного урбаністичного середовища», - підкреслила Литовченко.

За її словами, також створили першу в Україні листівку з QR-кодом із ландшафтом Вишгорода і поштову марку з QR-кодом, де зображено логотип проєкту.

Фото: poglyad.tv