На Івано-Франківщині назвали 7 головних туристичних подій області

Сім головних туристичних подій Івано-Франківської області 2019 року було визначено в межах премії IFTA'2019.

Про це повідомив начальник відділу туризму Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко на своїй сторінці в Facebook.

"Премія IFTA'2019. 7 головних туристичних подій Івано-Франківської області 2019 року: Косівська мальована кераміка – спадщина ЮНЕСКО, Міжнародний музичний фестиваль Underhill, Міжнародний фестиваль мистецтв країн Карпатського регіону "Карпатський простір", Перший гуцульський карнавал у Яремче, соціологічне дослідження туристичної індустрії області, туристичний веб-портал www.iftourism.com, Велика конференція готельєрів та рестораторів Яремчанщини", - написав Передерко.

Як повідомляв Укрінформ, на Івано-Франківщині 11 грудня розпочав роботу оновлений туристичний сайт. Поки портал орієнтований на внутрішнього туриста. Уже найближчим часом сайт відкриє розділ "52 вікенди на Івано-Франківщині". А навесні 2020 року запустить англомовну версію порталу, після чого розробники візьмуться за контент польською.