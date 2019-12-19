На вінницькому мосту відтепер можна зробити селфі з єнотами

У Вінниці Київський міст прикрасили бронзовими фігурками єнотів.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

"Сюрприз до свят: відсьогодні на Київському мосту поповнення – до скульптур звірят приєдналась родина єнотів. Тепер прогулянка через міст буде ще цікавішою", - повідомив Моргунов.

Міський голова припустив, що у Вінниці селфі з єнотами найближчими тижнями будуть надзвичайно популярними.

Бронзові єноти, які "видряпалися" на перила, поповнили "скульптурний зоопарк" мосту, адже раніше там вже встановили фігурки котів, які полюють на горобців, а також родину гусей та пару голубів.

Позаяк фігурки на перилах мосту неодноразово ставали об’єктами вандалізму, Моргунов закликав городян берегти їх і відповідально ставитися до всього, що створюється в місті для громади.

Фото: Сергій Моргунов/Facebook