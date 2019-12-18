На Харківщині автотуристам полегшують пошук історичних і культурних об'єктів

На Харківщині встановили англомовні дорожні знаки до десяти найбільш цікавих історичних, культурних, архітектурних, природних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Харківської ОДА.

"У грудні завершено встановлення 10 туристичних дорожніх знаків до найбільш визначних об'єктів культурної та історичної спадщини, зокрема: Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна та штабів військових поселень у Чугуєві, Краснокутського дендропарку, Національного природного парку "Слобожанський", Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, Національного меморіального комплексу "Висота маршала І. С. Конєва", Шарівського палацово-паркового комплексу "Садиба", Зміївського краєзнавчого музею, Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та Козачої гори", - йдеться в повідомленні.

Дороговкази коричневого кольору встановили на трасах Харків – Суми, Харків – Київ, Харків – Чугуїв, Харків – Зміїв. На них міститься інформація двома мовами (українською та англійською) – назва об'єктів, напрямок і відстань до них. Вказівники покриті спеціальною світловідбивною плівкою, що дає змогу бачити їх у темряві.

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"Туристичне ознакування Харківського регіону має наблизити Україну до загальноприйнятої світової системи позначень і полегшити автотуристам пошук найцікавіших об'єктів у нашій місцевості. Окрім встановлення туристичних дорожніх знаків, наш центр також працює у напрямку встановлення інформаційних туристичних табло та інформаційних табличок з qr-посиланнями на території Харківської області, міста Харків", – повідомила директорка ОКЗ "Харківський організаційно-методичний центр туризму" Валентина Холодок.

Перші туристично-інформаційні дорожні вказівники на Харківщині з’явилися минулої осені.

Фото: Харківська ОДА