На Харківщині автотуристам полегшують пошук історичних і культурних об'єктів
Про це інформує пресслужба Харківської ОДА.
"У грудні завершено встановлення 10 туристичних дорожніх знаків до найбільш визначних об'єктів культурної та історичної спадщини, зокрема: Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна та штабів військових поселень у Чугуєві, Краснокутського дендропарку, Національного природного парку "Слобожанський", Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, Національного меморіального комплексу "Висота маршала І. С. Конєва", Шарівського палацово-паркового комплексу "Садиба", Зміївського краєзнавчого музею, Національного природного парку "Гомільшанські ліси" та Козачої гори", - йдеться в повідомленні.
Дороговкази коричневого кольору встановили на трасах Харків – Суми, Харків – Київ, Харків – Чугуїв, Харків – Зміїв. На них міститься інформація двома мовами (українською та англійською) – назва об'єктів, напрямок і відстань до них. Вказівники покриті спеціальною світловідбивною плівкою, що дає змогу бачити їх у темряві.
"Туристичне ознакування Харківського регіону має наблизити Україну до загальноприйнятої світової системи позначень і полегшити автотуристам пошук найцікавіших об'єктів у нашій місцевості. Окрім встановлення туристичних дорожніх знаків, наш центр також працює у напрямку встановлення інформаційних туристичних табло та інформаційних табличок з qr-посиланнями на території Харківської області, міста Харків", – повідомила директорка ОКЗ "Харківський організаційно-методичний центр туризму" Валентина Холодок.
Перші туристично-інформаційні дорожні вказівники на Харківщині з’явилися минулої осені.
Фото: Харківська ОДА