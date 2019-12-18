Велосипедист із Бразилії проїхав 30 країн і зупинився перезимувати в Україні

Бразилець Антоніо Де Падуа проїхав 20 тисяч кілометрів на власному велосипеді з Бразилії до України, щоб пізнати різні країни, людей та традиції.

Про це мандрівник повідомив кореспондентові Укрінформу.

"Я присвятив життя пізнанню навколишнього світу. За допомогою подорожей на велосипеді мені це найкраще вдається. Станом на зараз я подолав велосипедом 20 тис. км – подорож триває 2 роки й 6 місяців. Я проїхав 30 країн на своєму шляху", – сказав Антоніо Де Падуа.

Він пише книгу під назвою "Спостерігач", в якій хоче поділитися своїми враженнями від різних країн, зокрема й розповісти про відмінності між національними кухнями.

Як зазначив Антоніо, його приємно вразила гостинність українців. За його словами, люди в Україні дуже відкриті, чуйні. Бразильський мандрівник почав вивчати Україну, її історію та літературу.

"Я би хотів присвятити мою подорож Україні та її гостинним людям", - сказав Антоніо.

Після закінчення зими він планує продовжити свою мандрівку через Білорусь, РФ на схід до Китаю.

Фото: Antonio De Padua / Facebook