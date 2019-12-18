Велосипедист із Бразилії проїхав 30 країн і зупинився перезимувати в Україні
Про це мандрівник повідомив кореспондентові Укрінформу.
"Я присвятив життя пізнанню навколишнього світу. За допомогою подорожей на велосипеді мені це найкраще вдається. Станом на зараз я подолав велосипедом 20 тис. км – подорож триває 2 роки й 6 місяців. Я проїхав 30 країн на своєму шляху", – сказав Антоніо Де Падуа.
Він пише книгу під назвою "Спостерігач", в якій хоче поділитися своїми враженнями від різних країн, зокрема й розповісти про відмінності між національними кухнями.
Як зазначив Антоніо, його приємно вразила гостинність українців. За його словами, люди в Україні дуже відкриті, чуйні. Бразильський мандрівник почав вивчати Україну, її історію та літературу.
"Я би хотів присвятити мою подорож Україні та її гостинним людям", - сказав Антоніо.
Після закінчення зими він планує продовжити свою мандрівку через Білорусь, РФ на схід до Китаю.
Фото: Antonio De Padua / Facebook