Жити в замку й пити каву: нова робота мрії в Шотландії

Кавова компанія шукає людину, яка буде жити тиждень в единбурзькому замку Carlowrie Castle й пити каву.

Переможець конкурсу отримає 5 000 доларів зарплати, особистого дворецького, шеф-кухаря й каву в необмеженій кількості, пише Lonely Planet.

Відправитися туди можна буде з другом. Гостей годуватимуть п'ять разів на день, водитимуть на спа-процедури й даватимуть приватні уроки з приготування кави.

Взяти участь можуть усі. Щоб стати кандидатом, необхідно заповнити онлайн-анкету до 21 грудня 2019 року.

Фото: Carlowrie Castle