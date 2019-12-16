Черніговом на свята їздитимуть "казкові" й "музичні" тролейбуси

У Чернігові 19 грудня, в день відкриття головної ялинки й Казкового містечка на Красній площі, містом ходитиме Святий Миколай, а в прикрашених тролейбусах гратиме музика.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Зранку 19 грудня будьте готові до зустрічі з Миколаєм, наприклад, у міському тролейбусі. Більше того: від цього дня і на весь період свят містом їздитимуть "рогатики", прикрашені елементами казок, і такі, що матимуть святковий музичний супровід. На різних маршрутах будуть тролейбуси класичної музики, музики з кінофільмів, ретро, дитячої музики та окремо - музики до казки "Лускунчик", - ідеться в повідомленні.

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Окрім того, з 18 грудня у міському Туристично-інформаційному центрі почне працювати оновлена Резиденція Дідуся. Першими її гостями стануть діти з родин учасників АТО. Починаючи з суботи, 21 грудня, Резиденція працюватиме щодня. Там проходитимуть майстер-класи, анімаційні програми, театралізовані новорічні "Казкові мандри", а 25 грудня відбудеться містерія з піщаною анімацією за казкою "Лускунчик".

Міський палац культури в останній декаді цього року показуватиме дітям циркову шоу-програму "Зимова квітка", а 24 і 26 грудня там відбудуться традиційні Ялинки міського голови для переможців олімпіад та дітей соціально незахищених та пільгових категорій.