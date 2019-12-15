Черкасцям запропонували обрати слоган області з топ-3

На Черкащині представили три варіанти слогана як частини туристичного бренда регіону. Обрати найкращий тепер має громада.

Як повідомила пресслужба Черкаської ОДА, презентація відбулася в межах четвертого туристичного форуму Черкащини.

Зазначається, що комісія обрала топ-3 найбільш вдалих слоганів через конкурс з понад 230 пропозицій, які надійшли від жителів області. Шортлист має такий вигляд:

1) «Черкащина – місце сили»;

2) «Черкащина – земля переможців»;

3) «Черкащина – тут починається Україна».

Проголосувати за один із трьох варіантів можна за допомогою СМС або онлайн.

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"Наша мета – зробити яскравий, ефективний та якісний бренд регіону, який би був упізнаваним. До цієї роботи ми залучаємо представників влади, громадськості, ІТ-кластер. Адже вплив брендингу складно недооцінити. До прикладу, у Закарпаття салоган регіону "Земля, наближена до неба". Всю свою продукцію – вино, сир, пряники, – вони брендують, завдяки чому продукція асоціюється саме із Закарпатщиною. Ми ж хочемо так само зробити для Черкащини", – зазначив начальник управління департаменту регіонального розвитку Дмитро Пивак.