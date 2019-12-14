На коломийській ратуші створять оглядовий майданчик і музейний простір

У місті Коломия Івано-Франківської області на місцевій ратуші планують облаштувати оглядовий майданчик та музейний простір.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу інвестиційної політики та енергозбереження Коломийської міської ради Ірина Жолоб.

«Ми плануємо на нашій ратуші зробити оглядовий майданчик для туристів та гостей нашого міста з відтворенням музейного простору. Прагнемо, щоб це була сучасна туристична атракція в місті. Гості зможуть піднятися на ратушу і побачити чудову панораму міста. Окрім цього, там зможуть проводити виставки та інші культурні-мистецькі заходи. Для цього плануємо облаштувати мансардне приміщення на горищі ратуші. Цього року ми провели конкурс на найкращу проєктну пропозицію цього майданчика і вже отримали його візуалізацію», - повідомила Жолоб.

Вона зазначила, що для відновлення ратуші, а це – сходи та шахта будівлі, необхідно провести комплекс ремонтних робіт із умовою збереження елементів давньої архітектури.

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Вартість проєкту – 1 млн 450 тис. грн. На його реалізацію Коломийська міська рада вже зосередила у своєму бюджеті на 2020 рік 200 тис. грн. Водночас Коломия планує подати цей проєкт на конкурс, який проводять у межах транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, щоб отримати фінансовий інструмент для реалізації проєкту.

Коломийська ратуша побудована 1877 року як приміщення для магістрату міста. Раніше, на іншому місці, стояла стара ратуша, яка згоріла 1865 року. Споруда триповерхова, у плані – П-подібна, зведена у стилі неоренесанс. Ратушна вежа наріжна (подібно до Яворівської ратуші), що є досить незвичним для такого типу споруд. Вежа зведена 1948 року, квадратна у плані, з простим декором. На вежі розміщений герб Коломиї, над ним — годинник-куранти, з трьома циферблатами, діаметром близько 1 м. Ще вище, на рівні шостого поверху, облаштований балкон для обходу довкола вежі. Раніше з нього оглядали місто для швидшого оповіщення в разі пожежі.

Нині в ратуші розташований виконавчий комітет міської ради.