SkyUp запускає нові рейси з Одеси до Батумі та Ларнаки

Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на два нових рейси, які лайнери компанії виконуватимуть двічі на тиждень з 29 травня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту "Одеса".

"До курортного грузинського міста Батумі можна буде літати по понеділках і п'ятницях. Вартість квитків: від 1 тисячі 649 гривень в одну сторону і 3 тисячі 208 гривень - туди і назад", - йдеться в повідомленні.

Рейси до Ларнаки на острові Кіпр - по вівторках і п'ятницях. Ціна від 1 тисячі 768 гривень - в одну сторону, і від 3 тисяч 610 гривень - туди і зворотному напрямку.

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Як повідомлялося, парк авіакомпанії SkyUp складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць) та одного середньомагістрального літака Boeing 737-900 ER (215 місць).