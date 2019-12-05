SkyUp відкриває чотири нові рейси із Запоріжжя

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на рейси із Запоріжжя до Батумі (Грузія), Бургаса (Болгарія), Ларнаки (Кіпр), Ріміні (Італія).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"SkyUp Airlines оголошує початок продажу квитків на рейси із Запоріжжя до Ріміні, Ларнаки, Батумі та Бургаса. Нові регулярні рейси на літні напрямки буде відкрито в рамках розширення нашої польотної програми з регіонів", - йдеться у повідомленні.

Рейси до Батумі виконуватимуть з 2 червня 2020 року щовівторка і щоп’ятниці, вартість квитка без багажу - від 1 653 грн. Також з 2 червня запустять рейс до Бургаса і виконуватиметься він по вівторках, вартість квитка без багажу - від 1 605 грн.

Також авіасполучення Запоріжжя-Ріміні відкриють з 1 червня і рейси здійснюватимуть по понеділках, вартість квитка без багажу - від 1 893 грн.

Перший рейс Запоріжжя-Ларнака виконають 27 травня і здійснюватиметься по середах, вартість квитка без багажу - від 1 605 грн.

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З 5 грудня на сайті компанії квитки можна бронювати.

SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений в червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); одного середньомагістрального літака Boeing 737-900 ER (215 місць).