SkyUp відкриває три нові рейси зі Львова

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на рейси зі Львова до Батумі (Грузія), Бургаса (Болгарія), Барселони (Іспанія).

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"У вівторок 3 грудня SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на напрямки літнього сезону зі Львова до Батумі, Барселони та Бургаса. SkyUp продовжує працювати над розширенням карти польотів із регіонів. Зокрема, нові рейси дадуть можливість мешканцям Львова і області літати до Грузії, Іспанії та Болгарії із власного аеропорту, не витрачаючи зайвих коштів і часу", - йдеться у повідомленні.

Рейси до Батумі та Барселони виконуватимуть з 29 травня 2020 року щовівторка і щоп’ятниці, вартість квитка без багажу - від 1 559 грн (Батумі) та від 1941 грн (Барселони).

Також авіасполучення "Львів – Бургас" здійснюватиметься щосереди й щосуботи щодесять днів з 3 червня по 5 вересня 2020. Вартість квитка без багажу - від 1 270 грн.