В Івано-Франківську відкриють інтерактивний музей зброї

В Івано-Франківську в межах проєкту «Назад до спільних коренів» на території Палацу Потоцьких облаштують музей зброї.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Палац Потоцьких «Простір інноваційних креацій «Палац».

«Із 12 переможців Івано-Франківської області маємо три туристичні проєкти, серед яких – грантовий проєкт під назвою «Назад до спільних коренів», який виграло Управління інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради. Під час реалізації проєкту будуть проведені роботи з облаштування музею зброї в одному з приміщень корпусу «Ж» на території Палацу Потоцьких. Музей буде інтерактивний, цифровий, наповнений спеціально розробленим програмним забезпеченням, засобами відтворення й сенсорними пристроями», - йдеться в повідомленні.

Для відкриття музею в корпусі планують провести ремонтні та інженерні роботи, створити виставкові експонати.

КП «Простір інноваційних креацій «Палац» зазначає, що саме в інтерактивно-медійному, цифровому форматі на території палацу планують облаштування музейного простору, куди увійдуть й інші музейні напрямки – історія палацу, генеалогічне дерево Потоцьких, місто Станіславів в контексті ідеальних міст Європи періоду Ренесансу, доступ до цифрових фондів музеїв міста та міст партнерів.

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«Влаштування фондосховища для збереження історичних артефактів – старовинних речей, історичних документів, елементів інтер’єрів, предметів вжитку тощо не передбачається», - зазначається в повідомленні.

Відомо, що головним партнером проєкту «Назад до спільних коренів» є муніципалітет міста Ботошані (Румунія). Партнери – Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради, управління культури м. Ботошані (Румунія), Центр муніципального та регіонального розвитку – Ресурсний центр. Кошторис проєкту - 938 560 Євро. Мета – підвищити конкурентоспроможність на кордоні Європейського Союзу в містах Ботошані та Івано-Франківську на принципах співпраці та добросусідства шляхом спільної туристичної капіталізації багатокультурної спадщини терміном до 2024 року.