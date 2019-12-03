Туристів покликали до єврейського світу Умані

В Умані, що на Черкащині, в суботу, 7 грудня, відбудеться безкоштовна екскурсія "Єврейський всесвіт Умані".

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Як з'явилися євреї в місті і чому вони були такими важливими для розвитку і процвітання приватного містечка Потоцьких? Якими були їхні традиції, щоденне життя в час, коли хасидська громада була лише невеличкою і зовсім невпливовою частиною громади? У який спосіб єврейська спільнота разом з іншими громадами творила багатокультурну міську мозаїку, яка залишилася в обрисах будинків, вулиць, у спогадах і пам’яті міста. Як і чому так трагічно обірвалося життя євреїв Умані в час Другої світової війни? Які пам’ятки багатої єврейської спадщини збереглися в місті і про що вони нам говорять?", – на всі ці питання обіцяють відповісти організатори екскурсії.

Зазначається, що єврейський світ Умані зараз мало видимий в публічному просторі міста, але він – мовчазний свідок бурхливого багатокультурного і водночас трагічного минулого міста.

Екскурсія – безкоштовна, але, щоб взяти в ній участь, потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

Розповідатиме історію єврейської громади Умані екскурсоводка, дослідниця історії євреїв Галичини, учасниця та організатор експедицій в Україні та Польщі для опису залишків єврейських цвинтарів, викладачка єврейської історії та традиції в міжнародних проектах для підлітків, розробниця екскурсії єврейською Уманню Олена Андронатій.

Екскурсія "Єврейський всесвіт Умані" відбудеться в межах проєкту "ReHERIT", мета якого – робота з культурною спадщиною для економічного, туристичного, культурного та освітнього розвитку Умані, Львова та низки міст України.