Оновлена частина "Софіївки" в Умані стала фентезі-парком

В Умані, що на Черкащині, відкрили оновлену частину знаменитого дендрологічного парку - "Сучасну Софіївку", оформлену в стилі фентезі.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної держадміністрації.

"В Умані оновили історичну частину унікальної пам’ятки садово-паркового мистецтва – Національного дендрологічного парку "Софіївка". Тут відкрили нову "Сучасну Софіївку" в стилі єдиного в Східній Європі фентезі-парку", - йдеться в повідомленні.

"Сучасна Софіївка" розміщена в Умані на вул. Садовій, 53, напроти центрального входу в дендропарк.

Тут відвідувачам пропонують унікальні композиції та арт-об’єкти, де світ української культури та міфології поєднався зі світом древнього Сходу. Гості можуть побачити світломузичну арт-інсталяцію з портретом Софії Потоцької, інноваційне 3D-мапінг шоу "Душа лісу", стилізовану вхідну групу, поряд з якою представлені картини з періодами розвитку "Софіївки", оглядовий майданчик, водоспад "Дракони" тощо.

Міністр культури України Євген Нищук, відвідавши парк у день відкриття, зауважив, що Міністерство культури наразі опрацьовує номінаційне досьє щодо внесення давньої пам’ятки – Національного дендропарку "Софіївка" – до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: @umantourism, Черкаська ОДА